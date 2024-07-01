Первых 45 пациенток приняли в восстановленном Тюменской область роддоме Краснодона

| Фото: из Telegram-канала министра здравоохранения Луганской Народной Республики Наталии Пащенко | Фото: из Telegram-канала министра здравоохранения Луганской Народной Республики Наталии Пащенко

Первых 45 пациенток приняли в роддоме Краснодона, который восстановили специалисты из Тюменской области. 23 женщины получают необходимую медицинскую помощь в отделении для беременных, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Планируется, что учреждение будет принимать до 1 тыс. 500 родов и обслуживать более 10 тысяч жительниц Краснодона и соседних населенных пунктов.

"Капитальный ремонт в медицинском учреждении провела Тюменская область. Новые операционные, родильные залы, палаты и реанимационная — все оснащено передовой техникой", - подчеркнула министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.

Напомним, открытие родильного дома состоялось с участием президента России Владимира Путина в режиме видео-конференц-связи.