Организацию летнего детского отдыха в Тюмени оценила председатель гордумы Светлана Иванова

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

С разными формами организации летнего отдыха детей в Тюмени в ходе рабочей поездки ознакомились председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова и депутат Тюменской городской думы Вадим Долгих 30 июля.

Ранее избиратели обратились к Светлане Ивановой с просьбой дать информацию о формах летнего отдыха, лагерях Тюмени, в том числе палаточных. Этот вопрос горожане задают часто, начиная с весны и заканчивая осенью.

Первым делом Светлана Иванова и Вадим Долгих отправились в региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". Экскурсию по территории и знакомство с палаточным лагерем провела заместитель директора учреждения дополнительного образования, начальник штаба регионального отделения "Юнармии" Анастасия Попова.

"При центре "Аванпост" работают палаточные лагеря. Представители этого учреждения — родоначальники в этом направлении. Посмотрела, как обустроен быт наших ребят, увидела палатки, в которых они проживают, занятие, которое проходило во время нашей встречи, вспомнили интересные сюжеты из своей жизни. Спросили подростков, нравится ли им здесь. Все отвечают утвердительно, говорят, что они готовы приехать сюда в следующем году. Обратите внимание, что среди парней есть еще и девчонки, которые так же уверенно отвечали, что им нравится в палаточном лагере", — рассказала председатель гордумы.

Светлана Иванова пообщалась с ребятами, узнала, какие навыки они приобрели в лагере, как их учили прыгать с парашютом. По словам председателя гордумы, в этом лагере можно приобрести навыки, которых не было еще вчера, причем это те умения, которые могут пригодиться завтра. "Ребятам нужно будет защищать нашу страну, представлять себя в службе в армии. Очень здорово, что подрастающее поколение обучается каким-то нужным и важным качествам, тем более, сегодня это актуально",— добавила она.

Сейчас на территории центра "Аванпост" проходит профильная юнармейская смена "Юный защитник Отечества" в рамках оборонно-спортивного лагеря "Ратники". 100 детей-юнармейцев со всей Тюменской области бесплатно совершенствуют свои навыки военной подготовки. Их ждут общая физическая, огневая, инженерная, тактическая, туристическая подготовка. По сути, это все, из чего состоит подготовка к военной службе, только адаптированная для детского восприятия. Ребята учатся реагировать и действовать в экстремальных ситуациях, это может пригодиться даже, если они не свяжут свою жизнь с военной службой. Смена продолжительностью десять дней проходит при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, главного штаба движения "Юнармия" и правительства Тюменской области.

"Вообще это уже пятая смена. Именно эта — "Юные защитники Отечества" — первая. До этого у нас были другие смены, но чуть-чуть по другим программам — по семь и 14 дней. Программу для проведения занятий нам прислал главный штаб "Юнармии" из Москвы. Нам дополнительно направили четырех федеральных инструкторов, хорошие винтовки, автоматы, материалы для уроков по тактической медицине. Получилось, что материальная база стала усиленной, более качественной. Занятия стали более углубленными, ребятам стало интереснее", — рассказала Анастасия Попова.

Депутат Вадим Долгих сказал, что здорово, что в Тюмени есть лагеря, в которых дети занимаются медицинской, и военной, и туристической подготовкой, становятся более самостоятельными. По его словам, нужно приумножать опыт таких лагерей. "Аванпост" находится на передовой патриотического воспитания.

Отметим, центр "Аванпост" существует с 1993 года. Это уникальная площадка, на которой занятия проходят и в течение учебного года, и летние лагерные смены. Используется вся материальная база, которую нарастили за 30 лет: спортивные залы, стадионы, палаточный комплекс, скалодром, учебный полигон, парашютная вышка...

Следующей точкой стал пришкольный лагерь СОШ №63 на ул. Широтной, 181а. Его Светлана Иванова посетила с депутатом гордумы Екатериной Вешкурцевой.

"Для каждого образовательного учреждения лето — очень ответственный период. Родители доверяют жизнь и здоровье дорогих детей, мы несем персональную ответственность за то, чтобы ребята укрепили свое здоровье, поделились друг с другом положительными эмоциями, приобрели навыки, которые бы способствовали их успешной адаптации в школьной жизни. Программа прекрасна, она предоставляет каждому из 320 детей возможность найти себя", — поделилась впечатлениями депутат Екатерина Вешкурцева.

В Тюмени уделено огромное значение организации отдыха детей и подростков. Ребята имеют возможность укрепить свое здоровье не только в загородных лагерях, но и на базе общеобразовательных учреждений. С каждым годом число таких объектов становится больше. В 2024 году 55 лагерей принимают юных тюменцев, более 25 тыс. наших детей могут воспользоваться услугами таких площадок. Здесь налажено сбалансированное питание, полноценный отдых, дневной сон, занятие в кружках и секциях, общение с профессионалами, знакомство с педагогами.

На этой неделе в планах у Светланы Ивановой посетить стационарный загородный лагерь. По ее словам, специально выбрали разные формы отдыха, чтобы потом поделиться этой информацией с родителями.

Инна Пахомова