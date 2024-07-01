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Более 1,5 тысяч ДТП произошло на дорогах Тюменской области с начала 2024 года

Происшествия, 11:30 31 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 545 аварий зарегистрировали на дорогах Тюменской области с начала 2024 года. В них пострадали более двух тысяч человек, 92 человека погибли. Об этом сообщил руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер в эфире "Час Тюмени".

"В августе и сентябре, учитывая транзитность региона, прогнозируем увеличение количества происшествий. Мы заблаговременно планируем работу, усиливаем плотность нарядов, увеличиваем количество сотрудников в местах концентрации аварий. Проводим профилактические мероприятия и акцент делаем на детей, поскольку впереди сентябрь, начало учебного года, период адаптации", - сказал Андрей Миллер.

Что касается федеральных трасс, за последние три года кратно увеличилось количество транспорта на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск, интенсивность транспортного потока. Это дорога протяженностью более 500 км, по ней на машине можно пересечь Югру и Ямал. В августе-сентябре люди будут возвращаться из отпусков, трафик возрастет.

"Для поездки на дальние расстояния водитель должен подготовиться. Проверить техническое состояние машины, подумать, чем в дороге будет заниматься ребенок, изучить маршрут, посмотреть, где можно будет сделать остановку и отдохнуть. Мы в своих социальных сетях рассказываем наглядно схемами и картинками. Делаем для того, чтобы водитель понимал свою ответственность", - добавил руководитель региональной Госавтоинспекции.

Юлия Божок

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# Андрей Миллер , Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , федеральная трасса

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