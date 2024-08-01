Физиокабинет планируют открыть в ФАПе села Уватского района

| Фото: из Telegram-канала главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: из Telegram-канала главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Физиокабинет планируют открыть в фельдшерско-акушерском пункте села Алымка Уватского района. Об этом рассказал глава муниципального образования Вячеслав Елизаров.

"Познакомиться с новым специалистом удалось во время рабочего визита в Алымку. Больше года в селе не было постоянного фельдшера. Евгения Кузнецова, приехав в гости в Уват, узнала, что в районе требуется медицинский работник в ФАП. Её впечатлило красивое и уютное село Алымка, и она решила остаться здесь работать. Уже приступила к своим обязанностям, в планах у фельдшера – открытие физиокабинета", - уточнил глава.

| Фото: из Telegram-канала главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: из Telegram-канала главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Он также отметил, что решение вопроса нехватки медицинских работников —первоочередное в работе районных властей.