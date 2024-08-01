В "Жемчужине Сибири" стартует чемпионат Тюменской области по лыжным гонкам

| Фото: ЦСП | Фото: ЦСП

Чемпионат Тюменской области по лыжным гонкам пройдет в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" со 2 по 4 августа.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Тюмени, Тюменского, Бердюжского и Ярковского районов. Также за награды могут побороться представители других регионов, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок и биатлона Тюменской области.

3 августа пройдет раздельный старт в классическом стиле. Женщины пробегут 7,5 км, мужчины - 10 км. 4 августа - спринт в свободном стиле.