Виновного в ДТП водителя разыскали в Омутинском районе с помощью камер

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя Lada, который сбил девятилетнюю школьницу и скрылся с места аварии, разыскали с помощью очевидцев и камер на домах в Омутинском районе. Нарушитель находился дома у подруги, был трезв. Автоинспекторам мужчина сказал, что испугался, когда наехал на ребенка, поэтому уехал, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Ребенок получил травмы ног. Водителя привлекут к ответственности за оставление места ДТП. По факту наезда на ребенка проводится административная проверка.