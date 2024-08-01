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Виновного в ДТП водителя разыскали в Омутинском районе с помощью камер

Происшествия, 15:35 01 августа 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя Lada, который сбил девятилетнюю школьницу и скрылся с места аварии, разыскали с помощью очевидцев и камер на домах в Омутинском районе. Нарушитель находился дома у подруги, был трезв. Автоинспекторам мужчина сказал, что испугался, когда наехал на ребенка, поэтому уехал, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Ребенок получил травмы ног. Водителя привлекут к ответственности за оставление места ДТП. По факту наезда на ребенка проводится административная проверка.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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