Две семьи из Тюменской области участвуют в форуме "Территория смыслов"
Общество, 22:12 01 августа 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Две семьи – Верховцевы и Земцовы – из Тюменской области участвуют в форуме "Территория смыслов", сообщает информационный центр правительства региона.
Он представляют регион в первом заезде "Семья" Всероссийского молодежного образовательного мероприятия.
Форум в шестой раз проходит в мастерской управления "Сенеж" — образовательном центре президентской платформы "Россия — страна возможностей".