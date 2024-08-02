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Две семьи из Тюменской области участвуют в форуме "Территория смыслов"

Общество, 22:12 01 августа 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Две семьи – Верховцевы и Земцовы – из Тюменской области участвуют в форуме "Территория смыслов", сообщает информационный центр правительства региона.

Он представляют регион в первом заезде "Семья" Всероссийского молодежного образовательного мероприятия.

Форум в шестой раз проходит в мастерской управления "Сенеж" — образовательном центре президентской платформы "Россия — страна возможностей".

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# семьи , форум

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