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В Тюменской области за полгода подключили 1700 новых потребителей к электросетям

Экономика, 17:37 02 августа 2024

пресс-служба компании СУЭНКО | Фото: пресс-служба компании СУЭНКО

1 тыс. 700 новых потребителей подключили к электрическим сетям в Тюменской области за полгода, в том числе 47 социально значимых объектов. Общая мощность составила 44,6 МВт, сообщает компания СУЭНКО.

По количеству поданных заявок на первом месте - объекты дорожной инфраструктуры, затем - многоквартирные дома, объекты безопасности и производства. Наибольшую мощность запросили застройщики для новостроек - 6,5 МВт и промплощадки - 2,6 МВт.

Кроме того, энергетики подключили 33 крупных потребителя, заявленная мощность составила более 150 кВт на общую мощность 18,6 МВт. Для этого построили 21 трансформаторных подстанций, смонтировали 41,7 км проводов и проложили 43,1 км кабеля.

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# подключение , СУЭНКО , энергоснабжение

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