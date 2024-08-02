В Тюменской области за полгода подключили 1700 новых потребителей к электросетям

| Фото: пресс-служба компании СУЭНКО | Фото: пресс-служба компании СУЭНКО

1 тыс. 700 новых потребителей подключили к электрическим сетям в Тюменской области за полгода, в том числе 47 социально значимых объектов. Общая мощность составила 44,6 МВт, сообщает компания СУЭНКО.

По количеству поданных заявок на первом месте - объекты дорожной инфраструктуры, затем - многоквартирные дома, объекты безопасности и производства. Наибольшую мощность запросили застройщики для новостроек - 6,5 МВт и промплощадки - 2,6 МВт.

Кроме того, энергетики подключили 33 крупных потребителя, заявленная мощность составила более 150 кВт на общую мощность 18,6 МВт. Для этого построили 21 трансформаторных подстанций, смонтировали 41,7 км проводов и проложили 43,1 км кабеля.