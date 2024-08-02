Горящий дом потушили в с. Кулаково Тюменского района

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Пожар на площади 30 кв.м в одноэтажном двухквартирном жилом доме ликвидировали в с. Кулаково Тюменского района. Сообщение о происшествии поступило утром 2 августа.

Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В тушении пожара задействовали три единицы техники и девять человек личного состава МЧС России и противопожарной службы Тюменской области. Причина пожара устанавливается.