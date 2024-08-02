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257 человек занимаются сохранением охотничьих ресурсов в Тюменской области

Общество, 17:04 02 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 257 человек увеличилось количество участников мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов в Тюменской области к 2024 году. Перечень и порядок участия физических лиц в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания в общедоступных охотничьих угодьях утвердили в 2015 году, сообщает пресс-служба Госохотдепартамента Тюменской области.

В перечень мероприятий входят: выкладка в зимне-весенний период не менее 50 центнеров сена; выкладка не менее 1 тыс. кормовых веников; обустройство (заполнение солью) круглогодично не менее 50 солонцов; устройство кормовых полей и выращивание кормовых культур площадью не менее пяти га; обеспечение доступа к кормам (прокладка троп в период глубокоснежья и (или) наста протяженностью не менее 60 км.

Напомним, в соответствии с законом Тюменской области "О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области" 30 % от общего числа разрешений на добычу медведя бурого, кабана, косули сибирской, лося, барсука, соболя, рыси, выдры распределяются между физическими лицами, указавшими в заявке информацию об участии в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов.

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# охотничьи угодия

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