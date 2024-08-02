  • 2 августа 20242.08.2024пятница
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер юго-западный

В Упоровском районе агропредеприятие собрало 3962 центнера картофеля с 13 га

Экономика, 17:48 02 августа 2024

департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

3 тыс. 962 центнера картофеля с 13 га собрали специалисты агрофирмы "КРиММ" в Упоровском районе. Урожайность превысила 304 центнера с га, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Капусты уже убрали 1 тыс. 371 т с 26 га при урожайности 527,4 центнера с га. Еще 440 т свеклы с площади 14 га, урожайность — 314,8 центнера с га и 59 т салатов с 3 га. Урожайность составила 197,7 центнера с га.

В департаменте отметили, что общая площадь, занятая под овощами открытого грунта в хозяйствах всех категорий, — 1 тыс. 62,5 га. Это около 7 тыс. га картофеля, более 2,3 тыс. га га озимых и около 700 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# агрофирма КРиММ , АПК , картофель , уборочная кампания , Упоровский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:48 02.08.2024В Упоровском районе агропредеприятие собрало 3962 центнера картофеля с 13 га
17:37 02.08.2024В Тюменской области за полгода подключили 1700 новых потребителей к электросетям
16:53 02.08.2024Из госфонда продадут до 500 тысяч тонн пшеницы в 2024 году
13:46 02.08.2024В Тюменской области собрали первые 4 тыс. центнеров картофеля