В Упоровском районе агропредеприятие собрало 3962 центнера картофеля с 13 га

| Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

3 тыс. 962 центнера картофеля с 13 га собрали специалисты агрофирмы "КРиММ" в Упоровском районе. Урожайность превысила 304 центнера с га, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Капусты уже убрали 1 тыс. 371 т с 26 га при урожайности 527,4 центнера с га. Еще 440 т свеклы с площади 14 га, урожайность — 314,8 центнера с га и 59 т салатов с 3 га. Урожайность составила 197,7 центнера с га.

В департаменте отметили, что общая площадь, занятая под овощами открытого грунта в хозяйствах всех категорий, — 1 тыс. 62,5 га. Это около 7 тыс. га картофеля, более 2,3 тыс. га га озимых и около 700 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур.