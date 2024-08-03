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В Тюмени при пожаре в многоэтажке по улице Мира эвакуировали 17 жильцов

Происшествия, 11:50 03 августа 2024

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Сообщение о пожаре в квартире многоквартирного четырехэтажного жилого дома по по ул. Мира, 33 в Тюмени поступило 2 августа в 22 часа 04 минуты. Было эвакуировано 17 жильцов, сообщает региональное управление МЧС.

"На момент прибытия пожарных подразделений огонь перекинулся на соседнюю квартиру. Сотрудники МЧС России незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. Всего из зоны опасных факторов пожара было спасено девять человек, ещё восемь эвакуированы на свежий воздух", - уточнили спасатели.

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Пожар был ликвидирован на общей площади 40 кв.м. Никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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