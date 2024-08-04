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В Тюменской области выделили дополнительно 1,5 млн рублей на спортинвентарь

Общество, 20:47 04 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,5 млн рублей для дополнительного спортоснащения выделили в Тюменской области. Бюджетные средства направят спортшколе №2 в Тюмени. На приобретение экипировки и инвентаря используют 500 тыс. рублей. Еще 228 тыс. рублей получит Тюменский городской многопрофильный центр на приобретение надувной акробатической дорожки.

Также деньги на покупку инвентаря и экипировки выделили спортшколам Ишима - 480 тыс. рублей, Голышманово – 130 тыс. рублей, школе "Импульс" Абатского района – 200 тыс. рублей и еще столько же получит дом детского творчества для проведения мероприятия "Туристическая тропа, приводит данные постановления правительства Тюменской области Вслух.ру.

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# областной бюджет , спортивные школы

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