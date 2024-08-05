В Тюмени отметили День железнодорожника

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В 2025 году на Привокзальной площади в Ишиме планируется установить макет бронепоезда "Патриот". Об этом на праздничном мероприятии, посвящённом Дню железнодорожника, которое прошло в Тюмени, заявил секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов.

"В 1942 году бронепоезд "Патриот" был изготовлен силами работников Ишимского депо. Он начал свой боевой путь в битве на Курской дуге и воевал до окончания войны, - сообщил Андрей Артюхов. - Бронепоезд "Патриот" как памятник подвигу ишимских железнодорожников планируется установить ко Дню железнодорожника в 2025 году, в год 80-летия Победы, на Привокзальной площади в Ишиме".

На строительстве бронепоезда в паровозном и вагонном депо, по воспоминаниям современников, работали лучшие котельщики, сварщики, слесари и кузнецы. Они прошли обучение приемам обработки броневых листов, установки вооружения и в выполнении других операций. Трудились самоотверженно по 15-18 часов в день. Можно сказать, что работы велись круглосуточно. Порой не хватало материалов, инструментов, оборудования и приспособлений. Поэтому вносилась корректировка в технологию изготовления в зависимости от имевшейся броневой стали, с которой были большие трудности. Толщина стали была 60 мм, поступала она сырой, то есть термически не обработанной. Броневые листы подгоняли и примеряли на месте, поднимая их с помощью ручных талей.

Выполнение работниками отрасли глобальной задачи по перевозке грузов, пассажиров и багажа отметил заместитель начальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению в Тюменском регионе Анатолий Коротаев. "Железнодорожники трудятся в любое время суток, в любую погоду. Это сильные, ответственные люди, которым покоряются составы в два с половиной километра. Вы профессионально используете рабочий парк локомотивов и вагонов", - сказал он.