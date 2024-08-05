Двоих человек спасли пожарные из горящего частного дома в Тюмени
Происшествия, 12:09 05 августа 2024
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Двух человек спасли огнеборцы на пожаре в частном трёхэтажном доме 4 августа в Тюмени. Как сообщает региональное МЧС, сигнал о возгорании на ул. Баумана поступил около 19 часов.
Всего из опасной зоны были эвакуированы пять человек. В условиях сильного задымления работали два звена газодымозащитной службы.
Пожар был оперативно ликвидирован. Огнём повреждена внутренняя отделка и имущество на площади 40 кв. м. Пострадавших нет.
В тушении было задействовано шесть единиц техники и 17 сотрудников подразделений Главного управления МЧС по Тюменской области.
По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.