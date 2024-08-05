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В Тюменской области потребителям по 288 жалобам вернули 4,9 млн рублей

Общество, 15:27 05 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

4,9 млн рублей вернули потребителям Тюменской области по 288 жалобам, которые поступили в адрес регионального Роспотребнадзора. Еще в 68 случаях требования удовлетворили в не денежной форме, сообщает ведомство.

Всего с января по июнь в региональное управление жители региона направили 2 тыс. 224 обращения. Потребители жаловались на нарушение их прав. Наибольшее количество – 371 связаны с покупкой непродовольственных товаров. Еще 309 – по покупкам дистанционным способом, 292 - услугам жилищно-коммунального хозяйства. На финансовые услуги, а также связи и медицины пожаловались 538 человек.

"Все поступившие обращения рассмотрены в рамках компетенции и полномочий управления. В 695 случаях к ответам в адрес потребителей прилагались образцы и проекты претензий, исковых заявлений", - уточняется в сообщении.

По итогам проведенных мероприятий объявлено 59 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Направлено 517 информационных писем в адрес исполнителей, продавцов с разъяснениями положений действующего законодательства, регулирующих спорную ситуацию, 95 предложений о добровольном урегулировании споров, 60 исковых заявлений.

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# защита прав потребителей , Роспотребнадзор

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