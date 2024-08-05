  • 5 августа 20245.08.2024понедельник
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер юго-западный

Школьные автобусы проверят к началу учебного года в Тюменской области

Общество, 18:03 05 августа 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Все 674 школьных автобуса в Тюменской области проверят к началу нового учебного года сотрудники региональной Госавтоинспекции.

5 августа школьные автобусы проверяют в Тюменском районе. Из 107 транспортных средств уже осмотрено более трети.

Сотрудники технадзора контролируют состояние автобусов, наличие диагностических карт, исправность тахографа, наличие грубых нарушений ПДД у водителей, сообщает областная Госавтоинспекция.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , проверка , школьные автобусы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:12 05.08.2024В 14 селах Тюменской области построят современные почтовые отделения
19:56 05.08.2024В Абатском районе ремонтируют дороги регионального значения
19:18 05.08.2024PR-технологии изучают победители конкурса "Команда Урала - 2024" в Тюмени
18:26 05.08.2024Восемь студотрядов создали на базе Тюменского медуниверситета