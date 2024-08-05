Школьные автобусы проверят к началу учебного года в Тюменской области
Общество, 18:03 05 августа 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Все 674 школьных автобуса в Тюменской области проверят к началу нового учебного года сотрудники региональной Госавтоинспекции.
5 августа школьные автобусы проверяют в Тюменском районе. Из 107 транспортных средств уже осмотрено более трети.
Сотрудники технадзора контролируют состояние автобусов, наличие диагностических карт, исправность тахографа, наличие грубых нарушений ПДД у водителей, сообщает областная Госавтоинспекция.