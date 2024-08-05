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Тюменские команды пришкольных лагерей выполнят нормативы ГТО

Спорт, 18:38 05 августа 2024

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Соревнования по выполнению нормативов ВФСК "ГТО" в рамках спартакиады среди лагерей с дневным пребыванием пройдут в Тюмени 6 августа. Ребята из третьей смены посоревнуются за звание сильнейших, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Участники встретятся на спортивной площадке Центра уличного баскетбола (ул. В.Гнаровской, 1). Старт соревнований запланирован на 10 часов.

Школьники в возрасте 10-11 лет выполнят следующие нормативы: бег на 30 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, челночный бег 3х10 метров, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег 1000 метров.

Добавим, этот этап станет завершающим видом спартакиады.

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# ГТО , спартакиада школьников

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