Тюменцы сняли научную фантастику о советском космонавте

| Фото: скриншот из короткометражного фильма «- 60°C» | Фото: скриншот из короткометражного фильма «- 60°C»

Короткометражную ленту о советском космонавте Марке Липмане "- 60°C" выпустили тюменцы. Фильм снят в жанрах научной фантастики и психологической драмы, сообщает "Центр развития цифрового капитала".

По сюжету ленты после приземления на Марсе оказывается, что никаких сооружений нет. Кислорода в скафандре остается на шесть часов. В итоге главный герой доживает последние сутки на Марсе в одном скафандре с голосовым помощником Нинель. Марк рассуждает о жизни и смерти с искусственным интеллектом, пытаясь достойно принять свою судьбу.

"СССР на протяжении десятилетий заявляла о строительстве орбитальных спутников и жилых модулей на Марсе. Отправляя ракеты и ведя активные засекреченные разработки в этой области. Первым человеком для будущей колонизации планеты стал уважаемый советский физик и общественный деятель-миротворец", — отмечает команда проекта.

Лента взяла гран-при в номинации "Короткометражный фильм" на областной Студвесне. Посмотреть ее можно в группе "Тюменское кино" во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 18+.