Продлено перераспределение обязанностей между заместителями губернатора Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 6 ноября продлено постановление о перераспределения обязанностей между заместителями губернатора в Тюменской области. Соответствующее решение принял глава региона Александр Моор, сообщает инфоцентр областного правительства.

Напомним, с 11 июля были перераспределены полномочия заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. В частности, заместитель губернатора Сергей Шустов координирует и контролирует деятельность департамента ЖКХ и Государственной жилищной инспекции Тюменской области, а также возглавляет штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в регионе.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев координирует и контролирует деятельность департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области и региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО - Югры, ЯНАО. Также он возглавляет межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Тюменской области.

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский координирует и контролирует деятельность областного департамента информатизации.