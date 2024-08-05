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Продлено перераспределение обязанностей между заместителями губернатора Тюменской области

Политика, 19:46 05 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 6 ноября продлено постановление о перераспределения обязанностей между заместителями губернатора в Тюменской области. Соответствующее решение принял глава региона Александр Моор, сообщает инфоцентр областного правительства.

Напомним, с 11 июля были перераспределены полномочия заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. В частности, заместитель губернатора Сергей Шустов координирует и контролирует деятельность департамента ЖКХ и Государственной жилищной инспекции Тюменской области, а также возглавляет штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в регионе.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев координирует и контролирует деятельность департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области и региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО - Югры, ЯНАО. Также он возглавляет межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Тюменской области.

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский координирует и контролирует деятельность областного департамента информатизации.

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# правительство Тюменской области

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