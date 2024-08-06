В Тобольске эвакуировали 43 постояльца гостиницы "Ремезов"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в гостинице "Ремезов" по ул. 3-я Северная, 6 в Тобольске началось в 23 часа 9 минут 5 августа. Из здания эвакуирровали 43 постояльца, в том числе 18 несовершеннолетних, сообщает городская администрация.

"Сообщение о возгорании поступило на пульт ЕДДС. Представители МЧС, МВД, аварийных служб, начальник 8-го пожарно-спасательного отряда МЧС и глава города Тобольска незамедлительно прибыли по указанному адресу. В настоящее время возгорание ликвидировано", - рассказали в администрации.

В хостеле сработала пожарная сигнализация и звуковое оповещение. Гостям были предоставлены автобус и питьевая вода. Специалисты завершили обследование здания и разрешили всем вернуться в хостел.

Дознание МЧС проводит проверку причины возгорания.