Житель Ишима поплатился за проникновение на вокзал без досмотра
Происшествия, 15:52 06 августа 2024
| Фото: Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте
Миновав пункт досмотра, житель Ишима проник на железнодорожную станцию Ишим, где его задержали представители подразделения транспортной безопасности.
Нарушителем оказался 44-летний мужчина. Он рассказал, что возвращался из магазина и решил сократить путь, пройдя через железнодорожный вокзал.
Чтобы не терять время на досмотр, он пролез на территорию вокзала под металлическим забором. Это зафиксировали камеры наружного наблюдения.
С гражданином провели профилактическую беседу и составили на него административный протокол, мужчине назначен штраф в три тысячи рублей.