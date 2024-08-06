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Житель Ишима поплатился за проникновение на вокзал без досмотра

Происшествия, 15:52 06 августа 2024

Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте | Фото: Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте

Миновав пункт досмотра, житель Ишима проник на железнодорожную станцию Ишим, где его задержали представители подразделения транспортной безопасности.

Нарушителем оказался 44-летний мужчина. Он рассказал, что возвращался из магазина и решил сократить путь, пройдя через железнодорожный вокзал.

Чтобы не терять время на досмотр, он пролез на территорию вокзала под металлическим забором. Это зафиксировали камеры наружного наблюдения.

С гражданином провели профилактическую беседу и составили на него административный протокол, мужчине назначен штраф в три тысячи рублей.

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# Ишим , штрафы

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