Спрос на услуги эквауаторщиков в Тюмени вырос на 9 % за июль

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 9 % вырос спрос на услуги эвакуаторщиков в Тюмени за июль. Чаще всего такой услугой пользуются водители легковых автомобилей как в экстренных ситуациях, так и для перегона для продажи по стране, сообщает "Авито услуги".

Чаще стали обращаться и водители мотоциклов. Только в июле спрос вырос на 14 %. К таким услугам они прибегают при внезапном ухудшении погоды, когда движение на мотоцикле становится опасным. Мотоциклы занимают второе место по частоте эвакуаций в Тюмени.

На третьем месте эвакуация автобусов и микроавтобусов. Именно на середину лета пришелся рост спроса. Эвакуаторщики помогают водителям безопасно доехать до автобусной станции, в случае аварии или, например, если закончилось топливо.

Исполнители почувствовали возросший спрос на эвакуацию автобусов и микроавтобусов и нарастили обороты соизмеримо со спросом. В июле 2024 года предложений на платформе "Авито услуги" от эвакуаторщиков стало больше на 46 % по сравнению с месяцем ранее.