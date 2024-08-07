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Более четырех тысяч тонн овощей собрано с полей Тюменской области

Экономика, 15:21 07 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

101 гектар убрали овощеводы Тюменской области по данным на 7 августа, сообщает пресс-служба регионального департамента АПК.

Всего собрано 4 тыс. 25 тонн овощей. Больше всего из них картофеля - 1 тыс. 764 тонны, капусты - 1 тыс. 700 тонн, свеклы - 494 тонны.

Продолжается обмолот зерновых и зернобобовых культур. На 7 августа аграриями региона убрано 532 гектара. Валовой сбор составил 1 тыс. 637 тонн, урожайность — 31 центнер с гектара.

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# АПК , зерно , овощеводство , продовольственная безопасность , уборка урожая

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