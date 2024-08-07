Более четырех тысяч тонн овощей собрано с полей Тюменской области
Экономика, 15:21 07 августа 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
101 гектар убрали овощеводы Тюменской области по данным на 7 августа, сообщает пресс-служба регионального департамента АПК.
Всего собрано 4 тыс. 25 тонн овощей. Больше всего из них картофеля - 1 тыс. 764 тонны, капусты - 1 тыс. 700 тонн, свеклы - 494 тонны.
Продолжается обмолот зерновых и зернобобовых культур. На 7 августа аграриями региона убрано 532 гектара. Валовой сбор составил 1 тыс. 637 тонн, урожайность — 31 центнер с гектара.