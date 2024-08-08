В Уватском районе капитально отремонтируют Ивановскую станцию водоочистки

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Капитальный ремонт Ивановской станции водоочистки с установкой резервуара чистой воды завершат в Уватском районе до конца 2024 года. Это позволит увеличить объем накопления питьевой воды и улучшить качество снабжения, написал глава муниципального образования Вячеслав Елизаров.

Он отреагировал на просьбу жителей Ивановки решить проблему с перебоями в подаче воды, слабым ее напором.

"Взял ситуацию под контроль. Специалисты Туртасского коммунального предприятия и дирекции муниципального хозяйства провели обследование системы водоснабжения, установили причины. На встрече с подрядчиком убедились, что работы ведутся согласно графику. Уже выполнена подготовка песчаного основания для установки резервуара, завезено необходимое оборудование. Для улучшения качества воды установлен дополнительный фильтрующий элемент", - рассказал Вячеслав Елизаров.

Также в Ивановке на улице Уютной началось строительство водопровода. Рабочие ведут устройство колодцев. Работы завершат к 10 сентября.