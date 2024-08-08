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В районе улицы Кремлевской в Тюмени ремонтируют коллектор

Общество, 12:07 08 августа 2024

Пресс-служба "Росводоканал Тюмень" | Фото: Пресс-служба "Росводоканал Тюмень"

Внеплановую реконструкцию канализационного коллектора в районе ул. Кремлевской проводит "Тюмень Водоканал". На первом этапе уже санировано 50 м трубопровода, сообщает пресс-служба компании.

Работы проводятся современным методом спиральной навивки. Такая технология не требует разрытия траншей и котлованов. Через колодцы внутри старой трубы навивается новая, а межтрубное пространство укрепляется специальным раствором.

"Коллектор передан на обслуживание водоканала только в этом году. В процессе эксплуатации стало понятно, что трубопровод, хотя и не старый, находится в аварийном состоянии и нуждается в срочном ремонте. Сейчас проводим промывку коллектора. Чистую трубу обследуем с помощью роботов телеинспекции и примем решение о дальнейшей санации", - рассказал заместитель начальника цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения "Росводоканал Тюмень" Константин Бушуев.

Промывкой коллектора на Кремлевской занимается специализированная организация, имеющая в арсенале мощное оборудование. Заиленность трубопровода местами достигает 90%, поэтому каждый участок сети промывают на протяжении двух, а иногда и трех ночей.

Специалисты напоминают: чтобы система водоотведения работала исправно, важно соблюдать простые правила использования канализации. Запрещено смывать предметы личной гигиены, салфетки из нетканых материалов, остатки строительных смесей, наполнители туалетов для животных и другой нерастворимый мусор.

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# водоотведение , коллектор , ремонт , Тюмень Водоканал

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