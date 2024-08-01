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Тюменским ветеранам СВО помогут в центре медико-социальной реабилитации

Общество, 10:03 10 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветеранам СВО и членам их семей помогут в центре медико-социальной реабилитации, который открылся в Тюмени. Уже готово расписание его работы, учебная программа, пробные занятия состоятся в середине августа. В планах - растиражировать этот опыт на все муниципалитеты региона, сообщает пресс-служба областной думы.

"Мы хотим помочь участникам СВО, вернувшимся домой, и их семьям быстрее адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам, научить их самостоятельно оказывать первую помощь до приезда врачей, ставить необходимую инъекцию, делать перевязку и оказывать социально-психологическую поддержку, - рассказала на презентации проекта "СВОя СЕМЬЯ" руководитель регионального отделения Союза женщин России", заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик. - Мы готовим социальных волонтеров, которые помогут им на начальном этапе. Самое главное — мы поддержим наших женщин, им особенно сейчас необходима вера в себя, участие в их жизни, наша забота и внимание".

Очень важно, по словам Натальи Шевчик, чтобы бойцы СВО и их семьи быстрее адаптировались и получили необходимые, полезные знания для жизни.

Руководитель проекта Владимир Романов продемонстрировал оборудование, которое служит для адаптации в быту после травм и поможет выполнять привычные функции - застегивать пуговицы, чистить и резать овощи, расчесываться.

"В центре одновременно проходит трогательная и мощная по воздействию выставка детских рисунков учащихся школы им. Митинского "Герои глазами детей", посвящённая погибшим нашим землякам, - сообщил Владимир Романов. - Организаторы выставочного проекта - члены тюменского отделения Союза женщин России Динара Новикова (жена погибшего участника СВО) и Наталья Логинова".

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# Наталья Шевчик , облдума , помощь , СВО

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