Теплоизоляционный материал начнут производить в Тюмени в ноябре 2024 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Завод площадью 2 тыс. 700 кв. м по производству экструдированного пенополистирола запустят в ноябре 2024 года в Тюмени. Он располагается в микрорайоне Антипино на Старотобольском тракте.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" генеральный директор группы компаний "Юнкер" Дмитрий Тимчук, при производстве теплоизоляционных материалов предприятие планирует использовать продукцию компании "Сибур".

"Исследуя рынок строительных материалов в Тюмени, мы приняли решение производить экструдированный пенополистирол. Выбрали здание на нашей площадке, провели капитальный ремонт. Планируем смонтировать оборудование и начать производство. Оборудование из Китая ожидаем в начале осени", - сказал Дмитрий Тимчук.

Пенополистирол используют при строительстве многоэтажных домов и в частном домостроении. Он необходим для утепления строительных конструкций. Планируемая мощность производства составляет 150 тыс. куб. метров в год.

Отметим, на промышленной базе в Антипино размещены четыре очереди по производству строительных материалов. Региональное Инвестиционное агентство оказало группе компаний "Юнкер" административную поддержку, а также предоставило инвестиционный займ в размере 150 млн рублей.

Юлия Божок