Производство керамзитоблоков запустили на площадке на Старотобольском тракте в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская область» | Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская область»

Четыре очереди по производству строительных материалов размещены на одной площадке на Старотобольском тракте в Тюмени. Региональное Инвестиционное агентство оказало группе компаний "Юнкер" административную поддержку, а также предоставило инвестиционный займ в размере 150 млн рублей.

На площадке уже выпускают керамзитоблоки, в дальнейшем запустят производства утеплителя, газоблоков, крепежных изделий, а в 2025 году начнет работу бетонный завод.

"Для развития Строительно-индустриального кластера мы выстраиваем цепочки, как когда-то в Нефтегазовом кластере. При реализации каждого инвестиционного проекта мы используем технологии и компетенции, которые сконцентрированы в регионе. Здесь мы видим, как из одного проекта, с которым пришел инвестор, сегодня реализуют четыре. И в каждом из них есть взаимодействие наших компаний. На предприятии по выпуску керамзитоблоков используют ингредиенты, которые делают в Тюмени", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Цех с оборудованием, где производят керамзитоблоки, стоял законсервированным с 2007 года. Были проблемы в части автоматизации.

"Мы решили реанимировать производство, запустить его в работу. В американскую линию, которая стоит сейчас, добавили отечественные компоненты, модернизировали, подобрали и разработали программное обеспечение и запустили в работу в этом году в первом квартале", - отметил генеральный директор группы компаний "Юнкер" Дмитрий Тимчук.

Отметим, что производительность газобетонного завода - 110 тыс. куб. м в год. На заводе сделали капитальный ремонт производственного помещения площадью 2 тыс. 300 кв. м, оборудовали комнаты отдыха для сотрудников.

Юлия Божок