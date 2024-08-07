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Производство керамзитоблоков запустили на площадке на Старотобольском тракте в Тюмени

Экономика, 14:15 07 августа 2024

Сергей Елесин, ИА «Тюменская область» | Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская область»

Четыре очереди по производству строительных материалов размещены на одной площадке на Старотобольском тракте в Тюмени. Региональное Инвестиционное агентство оказало группе компаний "Юнкер" административную поддержку, а также предоставило инвестиционный займ в размере 150 млн рублей.

На площадке уже выпускают керамзитоблоки, в дальнейшем запустят производства утеплителя, газоблоков, крепежных изделий, а в 2025 году начнет работу бетонный завод.

"Для развития Строительно-индустриального кластера мы выстраиваем цепочки, как когда-то в Нефтегазовом кластере. При реализации каждого инвестиционного проекта мы используем технологии и компетенции, которые сконцентрированы в регионе. Здесь мы видим, как из одного проекта, с которым пришел инвестор, сегодня реализуют четыре. И в каждом из них есть взаимодействие наших компаний. На предприятии по выпуску керамзитоблоков используют ингредиенты, которые делают в Тюмени", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

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Цех с оборудованием, где производят керамзитоблоки, стоял законсервированным с 2007 года. Были проблемы в части автоматизации.

"Мы решили реанимировать производство, запустить его в работу. В американскую линию, которая стоит сейчас, добавили отечественные компоненты, модернизировали, подобрали и разработали программное обеспечение и запустили в работу в этом году в первом квартале", - отметил генеральный директор группы компаний "Юнкер" Дмитрий Тимчук.

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Отметим, что производительность газобетонного завода - 110 тыс. куб. м в год. На заводе сделали капитальный ремонт производственного помещения площадью 2 тыс. 300 кв. м, оборудовали комнаты отдыха для сотрудников.

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Юлия Божок

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# Андрей Пантелеев , производство

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