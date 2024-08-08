МТС предупредит тюменцев об утечках персональных данных

| Фото Анастасия Богомолова | Фото Анастасия Богомолова

Цифровая экосистема МТС сообщает о том, что внедрила в сервис "Защитник" бесплатную функцию поиска утечек персональных данных из кредитных организаций, интернет-магазинов и других источников. Если утечка произойдёт, абоненты смогут узнать об этом, а также получат рекомендации по защите данных.

По данным МТС, за полгода у 83 млн пользователей интернет-сервисов персональные данные утекали хотя бы один раз, а у почти у 20 миллионов – дважды. Среди скомпрометированных данных могут быть пароли, паспортные данные и другая конфиденциальная информация. Мошенники могут воспользоваться ей, чтобы оформить кредит или украсть деньги.

Новое решение уведомит об утечках из сервисов, которыми пользуются абоненты, покажет историю утечек, укажет источник, характер данных и подскажет, что делать, чтобы обезопасить себя. Сервис доступен всем абонентам МТС. Воспользоваться им можно в приложении "Мой МТС" в разделе "Защитник".

"После утечек данных, мошенники активно пытаются использовать конфиденциальную информацию о пользователях сервисов. Мы видим, что после таких случаев количество спам-звонков к абонентам МТС увеличивается на 25%. Именно поэтому мы развиваем нашу территорию безопасности, разрабатывая для "Защитника" всё новые функции и делаем их доступными для каждого. Отмечу, что для противодействия мошенничеству нужен комплекс действий, и своевременное уведомление об утечке – один из важных аспектов. Чем раньше пользователь узнает об утечке, тем быстрее он сможет обезопасить себя", – комментирует директор продукта "Защитник" Андрей Бийчук.