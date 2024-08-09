Спортивно-игровую площадку открыли в Ялуторовском районе

| Фото: пресс-служба главы Ялуторовского района | Фото: пресс-служба главы Ялуторовского района

Спортивно-игровую площадку открыли в с. Беркут Ялуторовского района. В скором времени подобные комплексы установят еще в двух селах района – Хохлово и Зиново, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Объект построен благодаря субсидии из областного бюджета, которая предоставляется на реализацию инициативных проектов. Он состоит из качелей, каруселей для малышей и спортивной площадки с тренажерами и турниками.

"Пусть площадка прослужит долго на радость всем. В год 80-летия Тюменской области для жителей села это замечательный подарок", – сказал глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг.

Игровые комплексы для детей в Хохлово и Зиново построят благодаря грантовым средствам, которые были выделены муниципалитету за первое место в рейтинге оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Тюменской области за 2023 год.