В Тюменской области собирают лекарства для курян

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области собирают необходимые препараты по списку, предоставленному курскими врачами. Из отправят в ближайшее время.

Об этом в Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

“Связались с коллегами в Курской области. Уточнили, чем может помочь наш регион. Выяснилось, что нужны лекарства для людей, которые находятся в пунктах временного размещения”, – сообщил он.

Глава региона добавил, что область готова оказать и любую другую помощь, если потребуется.