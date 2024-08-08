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В Тюменской области собирают лекарства для курян

Губернатор, 20:08 08 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области собирают необходимые препараты по списку, предоставленному курскими врачами. Из отправят в ближайшее время.

Об этом в Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

“Связались с коллегами в Курской области. Уточнили, чем может помочь наш регион. Выяснилось, что нужны лекарства для людей, которые находятся в пунктах временного размещения”, – сообщил он.

Глава региона добавил, что область готова оказать и любую другую помощь, если потребуется.

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# Александр Моор , лекарства , помощь

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