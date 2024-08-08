В Тюменской области собирают лекарства для курян
Губернатор, 20:08 08 августа 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
В Тюменской области собирают необходимые препараты по списку, предоставленному курскими врачами. Из отправят в ближайшее время.
Об этом в Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.
“Связались с коллегами в Курской области. Уточнили, чем может помочь наш регион. Выяснилось, что нужны лекарства для людей, которые находятся в пунктах временного размещения”, – сообщил он.
Глава региона добавил, что область готова оказать и любую другую помощь, если потребуется.