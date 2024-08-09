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Световое шоу "Ромка, Фомка и Артос" покажут юным читателям библиотеки Лагунова

Общество, 12:27 09 августа 2024

vk.com/mendeleevka72 | Фото: vk.com/mendeleevka72

Световое шоу "Ромка, Фомка и Артос" начнется в Детской библиотеке им. Лагунова 10 августа в 15 часов. Художник с помощью фонариков на специальном полотне создаст светящиеся картины и образы героев любимой сказки. Помогут ему в этом юные читатели во время интерактивов, сообщает Тюменская областная научная библиотека.

Шоу станет финалом цикла мероприятий "Пахтачок и Ко". В июле и августе в библиотеке прошли литературно-спортивные состязания "Клык-Клык Грумбумбес VS Ромка и его друзья", интеллектуальная викторина "Совет Каррыкарра", 3D-экскурсии в VR-шлеме, творческие мастер-классы, на которых все желающие изготовили главных героев повести-сказки "Городок на бугре" – Пахтачка и Кукурузинку. И смастерили для них картонный город Кукурпах.

Осенью мероприятия в Детской библиотеке к 100-летию со дня рождения Константина Лагунова продолжатся книжным кроссом "Путешествие с Константином Лагуновым" и Лагуновскими чтениями.

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# Константин Лагунов , Тюменская областная научная библиотека

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