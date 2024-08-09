Мечевой бой и грэпплинг увидят тюменцы на Дне физкультурника

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соревнования по MMA, современному мечевому бою, дзюдо, спортивной борьбе в дисциплинах грэпплинг, панкратион и греко-римская борьба стартуют на площади 400-летия Тюмени 10 августа в 15 часов 30 минут. Состязания пройдут в рамках Дня физкультурника.

Гостей праздника также ждут матчевые встречи по боксу, кикбоксингу и муайтай среди юношей, юниоров и мужчин, открытые тренировки, соревнованиями по силовому экстриму, показательные выступления по художественной и спортивной гимнастике, киокусинкай, ушу, мини-футболу, стрит-воркауту, функциональному многоборью, батутным прыжкам и многое другое, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В честь Дня физкультурника горожане установят рекорд по массовому надуванию шаров. Их выложат в виде числа "80" в честь юбилея региона. Начало активности — в 18 часов 45 минут.