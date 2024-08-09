Тюменцам рассказали, как ретроградный Меркурий и магнитные бури влияют на здоровье

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Влияние магнитного шторма могут заметить тюменцы 10 и 11 августа. Помимо этого, с 5 августа начался период ретроградного Меркурия, который продлится до 28 августа. В связи с этим врач-кардиолог Наталия Галеева рассказала, как два этих явления влияют на здоровье человека.

"Ретроградный Меркурий - это сфера деятельности астрологов. К традиционной медицине он отношения не имеет. Никаких исследований, которые бы подтверждали воздействие на организм человека, не проводилось. А вот влияние магнитных бурь уже доказано. Когда происходят вспышки на Солнце, это оказывает воздействие на магнитное поле и может вызывать недомогание. В большей степени это касается людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказала Наталия Галеева.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По ее словам, в период магнитных бурь может повышаться вязкость крови, ухудшаться ее реологические свойства, возникать нехватка кислорода в органах и тканях организма. Специалисты отмечают увеличение сердечно-сосудистых катастроф на фоне колебания геомагнитного поля. В такой период могут обостряться хронические заболевания, увеличивается вероятность гипертонического криза, инфарктов и инсультов.

В эти дни специалист рекомендует соблюдать рациональный режим труда и отдыха, обеспечить себе полноценный ночной сон, перерывы в работе и не забывать принимать лекарственные препараты, назначенные врачом.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Юлия Божок