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Курс от тренеров ЦСКА пройдут в футбольном лагере 46 тоболяков

Спорт, 18:43 09 августа 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Курс от тренеров ЦСКА пройдут в футбольном лагере 46 тоболяков. Юные спортсмены от восьми до 13 лет отправятся на подготовку в Сочи. Занятия пройдут с 11 по 23 августа, сообщает информационный центр регионального правительства.

Это уже четвертый этап третьего сезона проекта "Формула футбола". Он является совместной партнерской программой развития детско-юношеского футбола в Тобольске компании СИБУР и ПФК ЦСКА.

С ребятами проведут не только практические, но и теоретические занятия. На тренировках и мастер-классах им покажут новые упражнения и технику, благодаря которым футболисты смогут повысить уровень мастерства. Также для них подготовили культурную и развлекательную программы.

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# СИБУР , Тобольск , футбол , ЦСКА

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