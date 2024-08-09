Курс от тренеров ЦСКА пройдут в футбольном лагере 46 тоболяков

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Курс от тренеров ЦСКА пройдут в футбольном лагере 46 тоболяков. Юные спортсмены от восьми до 13 лет отправятся на подготовку в Сочи. Занятия пройдут с 11 по 23 августа, сообщает информационный центр регионального правительства.

Это уже четвертый этап третьего сезона проекта "Формула футбола". Он является совместной партнерской программой развития детско-юношеского футбола в Тобольске компании СИБУР и ПФК ЦСКА.

С ребятами проведут не только практические, но и теоретические занятия. На тренировках и мастер-классах им покажут новые упражнения и технику, благодаря которым футболисты смогут повысить уровень мастерства. Также для них подготовили культурную и развлекательную программы.