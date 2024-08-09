Дни муниципальных образований пройдут в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дни муниципальных образований пройдут в информационном парке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре Тюмени. А также мастер-классы, викторины, выступления творческих коллективов. Программа насыщенная, экспозиция работает до 22 сентября.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. Он отметил, что стенд Тюменской области на международной выставке-форуме "Россия" в Москве посетили почти миллион человек.

"Они познакомились с историей освоения нашего края, узнали о знаменитых тюменцах, о наших сибирских традициях. К юбилею Тюменской области мы решили открыть расширенную версию экспозиции в самом сердце региона, в Тюмени на Цветном бульваре. Инфопарк, как и стенд, получил название "Тюменская область, я люблю тебя!", - уточнил глава региона.

Посетители выставки смогут "позвонить в прошлое" и услышать голос известных исторических персонажей, узнают детали о программе "Сотрудничество", которая объединяет Тюменскую область, Югру и Ямал. Познакомятся с достижениями региона и перспективными проектами.