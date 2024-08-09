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Машину с лекарствами для пострадавших в Курской области отправили из Тюмени

Губернатор, 20:57 09 августа 2024

скриншот видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Первую машину с лекарствами для пострадавших в Курской области отправили из Тюмени. В ней не только препараты, но и расходные материалы, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Вчера рассказывал о том, что мы находимся на связи с коллегами из Курской области. Получили запрос на лекарства для людей, которые разместились в ПВР. Оперативно организовали сбор нужных препаратов. Уже отправили первую машину с необходимыми лекарствами и расходными материалами", - уточнил глава региона.

Он подчеркнул, что с Курской областью сейчас вся Россия: "Вместе выстоим и справимся с любыми трудностями".

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# Александр Моор , гуманитарная помощь , лекарства

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