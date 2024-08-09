Машину с лекарствами для пострадавших в Курской области отправили из Тюмени

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Первую машину с лекарствами для пострадавших в Курской области отправили из Тюмени. В ней не только препараты, но и расходные материалы, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Вчера рассказывал о том, что мы находимся на связи с коллегами из Курской области. Получили запрос на лекарства для людей, которые разместились в ПВР. Оперативно организовали сбор нужных препаратов. Уже отправили первую машину с необходимыми лекарствами и расходными материалами", - уточнил глава региона.

Он подчеркнул, что с Курской областью сейчас вся Россия: "Вместе выстоим и справимся с любыми трудностями".