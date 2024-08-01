Ревнивый ишимец до смерти избил женщину

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

39-летнего жителя Ишима, подозреваемого в убийстве женщины, ждёт суд, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь на 10 июня пьяный мужчина на почве ревности поссорился со своей 47-летней сожительницей.

Ранее судимый ишимец избил женщину, которая через некоторое время скончалась от полученных травм.

Следствием проведен ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинская.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база и уголовное дел направлено в суд.