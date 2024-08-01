На тюменской набережной дали старт конно-спортивному пробегу "Великий Сибирский путь"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Старт конно-спортивному пробегу "Великий Сибирский путь" дали на набережной Туры в Тюмени 10 августа. Его участникам предстоит преодолеть расстояние в 80 км до с. Прокровское.

К назначенному времени на набережную начали стягиваться представители разных спортивных клубов, федераций, школ и объединений, путешественники и туристы.

Участники похода — клуб ролевого туризма "Тардис", дом-музей русских пород лошадей, спортивные клубы "Олимпия", "Триум", "Нижняя Тавда", "Рубин", областные федерации конного спорта и автомобильного спорта. Присоединилось немало предпринимателей, банкиров.

Среди участников можно было встретить людей в исторических костюмах. В образах всадников конного костюмированного пробега зрители узнавали легендарные образы инока-воина, героя Куликовской битвы Александра Пересвета, первопроходца Сибири Ермака Тимофеевича, святого князя Александра Невского и его дружинников, стрельцов Ивана Грозного.

Собравшихся у сцены поддержать участников необычного пробега тюменцев с приближающимся юбилеем региона поздравили заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и глава города Максим Афанасьев.

Лидер предпринимательского сообщества, член Русского географического общества, активист конного движения Владимир Шевчик, по инициативе которого организован пробег, передал на хранение в правительство региона восстановленный флаг воинов, занимавшихся освоением Сибири, и посох Пересвета.

По мнению заместителя главы региона Андрея Пантелеева, маршрут позволит показать регион с новой стороны благодаря интересным подходам и форматам.

"Идея создания маршрута давно уже витала и в туристическом, и предпринимательском сообществах. Рады, что именно к 80-летию области создаются такие турпродукты. Они соединят важные точки — первый город Сибири Тюмень и село Покровское. Связывать такие маршруты нужно по-новому. Есть привычная автотранспортная связка. Сейчас же маршрут будет пройден различными видами — это и квадроциклы, это и конники, и велосипедисты", - сказал он.

Кроме того, Андрей Пантелеев добавил, что маршрут поспособствует развитию муниципальных образований, поскольку местные предприниматели начнут создавать новые локации, точки притяжения, "останавливающие" туристов на своем пути и рассказывающие о сибирском характере и быте.

Год назад совместно с компанией "Сибинтел-Холдинг" был разработан новый проект для села Покровское — музей-детектив, посвященный личности Григория Распутина. Он позволит людям в виде квеста окунуться в историю, прочувствовать то время и сделать выводы. Помимо этого здесь создадут подворья.

"Рады, что наши крупные предприниматели из регионального центра идут в муниципалитеты как капитаны бизнеса, сдают инфраструктуру, вокруг которой вырастают новые проекты малых предприятий, находящихся на территории этих муниципальных образований. В 2023 году мы запускали новый проект в селе Дубровное — термальный источник. Это тоже одна из частей формирования туристического продукта на территории небольших муниципальных образований", — заключил он.

К участникам пробега присоединился глава Тюмени Максим Афанасьев. Он преодолеет расстояние на квадроцикле. По его мнению, уникальный маршрут позволит гостям и жителям региона прикоснуться к истории, природным богатствам, почувствовать себя настоящим сибиряком. Это даст Тюмени новый вектор развития в направлении туризма.

"С одной стороны, я как участник, который имеет интерес к развитию этого маршрута. С другой стороны — человек, ведущий активный образ жизни. Мне интересно сопоставить ожидания с двух сторон. В итоге составим чек-лист, определим точки развития в части сервиса, инфраструктуры, будем способствовать подключению к работе предпринимателей", — сказал Максим Афанасьев.

У Тюменской области еще много нераскрытого туристического потенциала, такой проект как "Великий Сибирский путь" представляет собой новый нестандартный формат, подчеркнул глава города.

Инна Пахомова