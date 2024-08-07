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Истории жителей Тюменской области войдут в аудио променад

Общество, 20:31 07 августа 2024

МТЦ Космос

Сбор историй от жителей Тюменской области на создание аудио променада "Здесь мы встретились" объявил Молодежный театральный центр "Космос" к 80-летию со дня основания Тюменской области. Рассказы можно отправить до 9 августа в личные сообщения группы центра во ВКонтакте.

В первую очередь организаторы ждут историй от жителей малых городов региона: Ялуторовск, Тобольск, Заводоуковск, Ишим, и конечно же, от жителей Тюмени. На основе собранных материалов режиссер создаст маршрут, который проведет зрителей по локациям театрального центра. На каждой будет звучать история, связанная с этим или похожим местом из другого города в регионе.

"Люди — это главная ценность, и юбилей области мы отмечаем через их голоса. С помощью воспоминаний тюменцев мы познакомим зрителей с Тюменской областью: прогуляемся по городу и поделимся личными историями наших земляков", — пояснила заместитель руководителя Молодежного театрального центра "Космос" Лидия Фрицлер.

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Напомним, 14 августа Тюменская область отметит свое 80-летие. Основные праздничные мероприятия пройдут 16 и 17 августа.

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# МТЦ Космос , юбилей области

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