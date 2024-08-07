Тюменцам показали чертежи главного карниза здания регионального правительства
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Строительство объекта культурного наследия регионального значения "Здание обкома КПСС" в Тюмени по ул. Володарского, 45 завершилось в 1956 году. Яркий образец неоклассической советской архитектуры был принят на государственную охрану в 1987 г., сообщает региональный комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.
Его сотрудники в год 80-летия со дня основания Тюменской области показали чертежи капителей коринфского ордера и главного карниза здания регионального правительства. "Отличительная особенность памятника - сохранившаяся оригинальная проектная документация", - добавили в ведомстве.
Напомним, указом президиума Верховного Совета СССР Тюмень удостоена Ордена Октябрьской революции в июле 1986 г. Награду вручили за успехи в хозяйственном и культурном строительстве и в связи с 400-летием основания Тюмени — первого русского города за Уралом.