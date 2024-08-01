Тоболячка Дарья Егорова презентует тюменцам "Мануфактуру шоколада"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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Тобольская предпринимательница Дарья Егорова представляет жителям Тюмени свою "Мануфактуру шоколада" на Дне Тобольска в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре 10 августа.

"Мануфактура шоколада Дарьи Егоровой", открывшаяся в Нижнем посаде Тобольска в декабре 2023 года, стала новым туристическим аттрактором.

Эту локацию посещают туристы из разных регионов страны, недавно и вовсе заглядывали французы. Чаще всего приезжают гости из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга.

Начали активно посещать северяне, жители Москвы и Санкт-Петербурга. Особенно историю с необычными конфетами любят представители кино и театров. Так, сладости попробовала большая часть съемочной группы фильма "Романовы: преданность и предательство", включая известных актеров.

"Это реконструкция тобольского купечества в синергии с идеологией производства поставщиков императорского двора. Мы реконструируем методику технологий, которая была присуща нашим праотцам кондитерского дела в стране, рассказываем про наши гастрономические традиции. Шоколад в мануфактуре создаем вместе с гостями, угощаем их необычными конфетами с щучьей икрой, хреном, маринованными огурцами с медом. Это все наши гастротрадиции, в каждой конфете история Тобольска и Тюменской области", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Дарья Егорова.

Тоболячка не останавливается на достигнутом, гастрономические поиски продолжаются. В мануфаткуре занимаются не только шоколадом. Недавно она начала делать романовские ириски.

По словам Дарьи Егоровой, этот продукт можно назвать топовым. Ириски "реконструировали" по переведенному с английского языка рецепту.

"Нам помогли тюменские предприниматели. Составлена большая партнерская сеть с гастроисследователями Тюмени. Коллеги восстанавливают рецептуры общей кухни, а мы — именно кондитерскую гастрономию. Нам удалось реконструировать рецепт романовских ирисок — сладостей, которые были в карманах у детей Николая II. Тема семьи Романовых нам крайне близка. Тем более, музей семьи императора Николая II находится в непосредственной близости от "Мануфактуры шоколада". Мы немножко доработали рецепт. Так, у нас есть ириски с белыми грибами, хреном, календулой и медом. Безумно гордимся этими достижениями", — поделилась хозяйка "Мануфактуры шоколада".

Отметим, в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре в Тюмени 10 августа презентуют туристический потенциал Тобольска. В день этого города посетителям большой мультимедийной площадки рассказывают о вариантах отдыха и ближайших фестивалях. Гостей на входе встречает аниматор в образе великого ученого Дмитрий Менделеева.

С 15 часов 40 минут до 17 часов 40 минут пройдут мастер-классы по изготовлению семейных кукол-оберегов, росписи холщовых сумок в стилистике национальных орнаментов, "Сибирские узоры". До 20 часов в инфопарке продлится выставка работ художников, на которых изображен Тобольск.

В 18 часов стартует концертная программа "Формула счастливого города". Перед тюменцами выступят лучшие творческие коллективы и солисты Тобольска.

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Инна Пахомова