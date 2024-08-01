Гастрономический фестиваль "Уха-царица" стартовал в Тобольске с рыбных недель

| Фото: из сообщества "Уха-царица | Гастрофестиваль | Тобольск" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Уха-царица | Гастрофестиваль | Тобольск" во ВКонтакте (архив)

XI гастрономический фестиваль "Уха-царица" стартовал в Тобольске 10 августа с рыбных недель.

"Рыбные недели проходят в кафе и ресторанах нашего города. В это время в меню вводится уха по рецептам, разработанным нашими шеф-поварами. Попробовать их можно до 23 августа. В это же время у нас проходят тематические онлайн-конкурсы: по репостам, среди фотографов и юных художников", — рассказала директор МАУ "Креативные индустрии Тобольска" Анастасия Петрякова в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре 10 августа.

В этот раз заведения-участники фестиваля удивят посетителей ухой из петуха, строганиной из сибирской рыбы, хе из щуки, запеченными карасями.

17 августа в рамках "Ухи-царицы" состоится экологическая акция "Друзья Иртыша". Вместе с ФГБУ "Главрыбвод" запланирован выпуск 437 молоди сибирского осетра.

Большое событие фестиваля состоится на Базарной площади 24 августа с 12 до 21 часа. В программе — рыбная ярмарка, карнавальное шествие, концертная программа, мастер-классы.

Свободный молодежный театр в этот день покажет уличный спектакль "Куриное кабаре". Старт шествию дадут в 12 часов 30 минут. Фиш-пати начнется в 18 часов.

"Уха-царица" — поистине народный фестиваль. На него приезжает много людей из разных регионов. Будем всех ждать", — заключила Анастасия Петрякова.

Отметим, 10 августа в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре проходит День Тобольска. Горожан знакомят с туристическим потенциалом, событиями, ближайшими фестивалями. Гостей на входе встречает аниматор в образе великого ученого Дмитрий Менделеева.

С 15 часов 40 минут до 17 часов 40 минут пройдут мастер-классы по изготовлению семейных кукол-оберегов, росписи холщовых сумок в стилистике национальных орнаментов, "Сибирские узоры".

До 20 часов в инфопарке продлится выставка работ художников, на которых изображен Тобольск. Тоболяка Дарья Егорова в образе купчихи расказывает о своей "Мануфактуре шоколада", расположенной в Александровском саду, в Нижнем посаде города.

В 18 часов стартует концертная программа "Формула счастливого города". Перед тюменцами выступят лучшие творческие коллективы и солисты Тобольска.

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Инна Пахомова