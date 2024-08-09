Александр Моор: Тюменская область лидирует по многим показателям общероссийских рейтингов

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область лидирует по многим показателям общероссийских рейтингов. В этом заслуга и органов местного самоуправления, региональных структур. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на торжественном мероприятии в честь юбилея региона, которое состоялось в ДК "Нефтяник" 9 августа.

"Нашему общему дому исполняется 80 лет. К этому солидному по человеческим меркам юбилею мы с вами подошли с хорошими показателями, в хорошей форме. Мы с вами всегда работаем единой командой. Уверен, так будет и впредь", - сказал в приветствии работников муниципальных органов власти глава области.

Александр Моор вручил награды представителям местных властей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.