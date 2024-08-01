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Дни Ишима и Ишимского района проходят у инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!"

Общество, 17:50 17 августа 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Дни Ишима и Ишимского района проходят у инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре в Тюмени 17 августа. Для горожан подготовлена большая яркая программа. Желающие могут сфотографироваться с Коньком-горбунком.

"Здесь очень хорошая выставка, проходят мастер-классы, выступают танцевальные коллективы. Хотим, чтобы больше жителей Тюменской области узнали о нашем любимом городе, чтобы чаще приезжали к нам, потому что сегодня важно развивать туристическое направление. Людей на площадке очень много, знакомятся с нашей программой. Многие подходят и говорят, что ни разу не были в Ишиме. Приезжайте в наш город!", — сказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" глава Ишима Федор Шишкин.

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По его словам, в городе ежемесячно проводят различные мероприятия, фестивали. Узнать подробнее о них можно на сайте visit-ishim.ru. В Ишиме туристы могут воспользоваться автобусными экскурсиями "Ишим – Италия Сибири!", "Ишим православный", "По Ершовским местам" и другими, посетить музейный комплекс. Также на сайте содержится информация о кафе, ресторанах и гостиницах.

Ишим знаменателен тем, что является родиной автора сказки в стихах "Конек-горбунок" Петра Ершова. Экспозиция города в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" не обошлась без персонажей этого известного во всем мире произведения. С ними можно было сфотографироваться у фотозон. На сцене инфопарка внутри развернулась выставка соломенных изделий по сказке Петра Ершова. Здесь же под стеклом размещены книги "Конек-горбунок", переведенные на разные языки.

Также горожанам представляют театральную постановку по любимой сказке. В 18 часов начнется концертная программа "Цвети и процветай, Тюменская земля!". Она продлится до 21 часа.

Артистов из Ишима привезли много — делегация города приехала на трех автобусах.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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Напомним, интерактивное выставочное пространство "Тюменская область, я люблю тебя!" работает на Цветном бульваре ежедневно до 22 сентября. Для жителей гостей города здесь организуют мастер-классы, лекции, викторины и другие активности. Проводятся Дни муниципальных образований. Инфопарк начал работу в преддверии 80-летия Тюменской области.

Инна Пахомова

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# Ишим , Ишимский район , туризм , Федор Шишкин

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