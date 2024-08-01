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Фотогалерея: концерт певицы Валерии и Тюменского филармонического оркестра

Общество, 21:28 16 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Концерт певицы Валерии и Тюменского филармонического оркестра прошел на площади 400-летия Тюмени. Он посвящен 80-летнему юбилею Тюменской области.

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# площадь 400-летия Тюмени , Тюменский филармонический оркестр , юбилей области

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