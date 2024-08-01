В Тюмени презентовали гастрофестиваль к 80-летию региона

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Презентация фестиваля "Сибирь на вкус. Тюменская область: прошлое, настоящее, будущее" состоялась в "Галерее Гурмэ" в ТЦ "Калинка" в Тюмени 15 августа. 11 ресторанов и кафе региона подготовили сеты к 80-летию области с использованием локальных продуктов.

Без современных гастрономических подходов в ресторанах, кафе невозможно сформулировать качественный туристический продукт, убеждена директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова. Именно через локальные продукты, вкусы складывается определенное понимание территории, местных жителей, их уклада. Ставка на развитие гастрономического туризма была сделана в регионе давно, учитывая специфику и локальную идентичность территории. Системно к этой теме подошли с 2023 года с учетом формирования определенных концепций. Так родился фестиваль "Сибирь на вкус", который в 2024 году с Сибирской ассоциацией рестораторов и отельеров проводится в третий раз. В этот раз событие посвящено юбилею Тюменской области.

"Генеральный слоган юбилейного года "От истоков к будущему". Наши шефы смогли отобразить и историческую идентичность, и современное прочтение. Кафе и рестораны Тюмени и Тобольска сформировали свои сеты и презентуют заведения, где каждый житель и гость региона может собрать яркую палитру вкусов. Сегодня наши рестораторы внедряют все блюда, которые когда-то были распространены в меню и широко предлагают гостям. В 2023 году провели системную аналитическую работу, подняли историческую составляющую, нашли в различных источниках блюда-эндемики. Сюда относятся икряники, сырчики, селянка и многое другое. Эти названия были характерны только для нашего региона", — добавила Мария Трофимова.

В регионе много планов по интеграции гастрономической культуры и традиций в туристический продукт. Директор департамента потребительского рынка и туризма региона отмечает, что в последнее время открывается много концептуальных точек общественного питания, предлагающих широкий ассортимент блюд. До конца года шеф-повара области и Москвы обменяются опытом на обучающей сессии.

Такие фестивали как "Сибирь на вкус" важны, как для профессионалов, так и горожан, считает директор департамента потребительского рынка администрации города Елена Еремина.

"Качество наших продуктов гораздо выше их цены. Все они произведены здесь. Их путь на полку крайне короткий, путь в тарелку - еще короче. Это продукты категории "фреш", которые имеют многократную наценку во всем мире. У нас этой наценки нет. Едим свежие, супернатуральные продукты. Из них каждый раз конструируется новый вкус. Особым трендом этого сезона для нас является тюменская минеральная вода, она входит в состав многих блюд", — поделилась она.

Соорганизатор Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров, соорганизатор фестиваля гастрономической культуры "Сибирь на вкус" Филипп Тарасов заметил, что у события есть культурная составляющая. В фактуру вписались ивенты, например, состоялась презентация сета гастробара Winchester с кинолекторием, где продемонстрировали фильм Альфреда Хичкока с участием актрисы Тамары Тумановой, родившейся в Тюмени. Сейчас рестораторы обсуждают создание десерта в честь этой балерины, которую называли "черной жемчужиной русского балета". Были в культурной программе и мастер-классы по изготовлению чуши — подобие сугудая из муксуна, прошел вечер, посвященный чайному этикету.

К фестивалю в гастробаре Winchester разработали сет. В него вошли паштет из мякоти оленя с карамелизированной морковью, в мятно-вишневом соусе, с жженной чиабаттой, вешенки с нежным соусом из пармезана и свиной шеей, которая мариновалась в минеральной воде на протяжении 18 часов. На десерт — манник с брусникой, карамелизированной грушей и сиропом "Попкорн".

Ресторан-гротеск "Столица деревень" подготовила маринованные креветки с кремом "Шисо" и фермерскими огурцами, люля-кебаб из ягненка с кремом из баклажана, ганаш с лаймом и крамбл из кедрового орешка с садовой малиной.

"Исторически по сибирским путям ходили караваны и завозили нам южные продукты. Например, баклажаны, черешню. То, что на территории региона было море, я отобразила с помощью креветки", — поделилась шеф-повар Татьяна Елизарова.

Бренд-шеф заведений "Парнас" и "Жги угли" Сергей Брехов рассказал, что при создании блюд для фестиваля использовали тобольских карасей, лосятину, минеральную воду, корнеплоды. По его словам, в них добавляли паназиатские нотки, получалось очень вкусно. В сете у него также три позиции. В качестве закуски — томленный с овощами карась. Сюда добавлен сыр страчателла, домашний хлеб, цветы, которые можно есть. Второе блюдо — рваный лось на стейке из тыквы. Лосятину томили в тюменской минеральной воде. Особенно Сергей Брехов гордится десертом в виде розового кубика. В составе есть малина, вареная сгущенка и какао. Для его подачи использовали ферментированный ягель, который добавил кислинки. Это сочетание высоко оценили дегустаторы.

Команда кафе Nora представила блинный торт с лисичками в сливочном соусе, муссовый десерт "Яблоко", чайный лимонад на основе минеральной воды.

Так как презентация проходила на площадке "Галереи Гурмэ", магазин показал свои позиции на основе местных продуктов: фирменные сырники, блины с начинкой и без.

"Я поддерживаю гастрономическую культуру в регионе. Мы приверженцы вкусной качественной еды. На этом замечательном празднике "Галерея Гурме" тоже представляла свои блюда из сырья местных производителей. Наши блины пользуются неизменным спросом. Они идут с разной начинкой: с творогом, вишней, мясом", — сказала генеральный директор ООО "Калинка-Гурмэ" Мария Сутормина.

Специальные сеты жители и гости Тобольска и Тюмени могут попробовать до 25 августа.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова