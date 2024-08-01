Туры в Тобольск и сувениры получат победители квиза "Тюменская область, я люблю тебя!"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Туры в Тобольск и сувениры получат победители квиза "Тюменская область, я люблю тебя!", который состоится в одноименном инфопарке на Цветном бульваре в Тюмени 16 августа. Начало — в 18 часов. Игра приурочена к 80-летию региона.

Квиз "Тюменская область, я люблю тебя!" представляет из себя командную игру для всех желающих. Необходимо собрать команду до шести человек и зарегистрироваться на сайте. Вопросы будут связаны с Тюменской областью, ее историей и достопримечательностями.

Команда-победитель, которая займет первое место, получит двухдневный тур в Тобольск на поезде (на шесть человек) и подарочный набор с сувенирами (шопер, футболка, панама) на каждого участника.

Обладатели второго места командой отправятся в Тобольск на один день на автобусе. Также всем вручат сувениры.

Сборная, которой присудят третье место, получит подарочные наборы на каждого. В них входят шоперы, футболки и кружки.

Всего, по словам организаторов, участие смогут принять 16 команд.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова