Александр Моор: вместе мы – одна команда, одна большая семья

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Вместе мы – одна команда, одна большая семья, подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор в сообщении в своем Telegram-канале.

"Большая честь – вручить в день 80-летия Тюменской области государственные награды тем, кто своим трудом делает наш регион лучше. Искренне и с любовью служит своему делу", - сказал глава региона.

Отметим, государственными наградами и региональными поощрены 50 жителей Тюменской области. Все они достигли больших успехов на профессиональном поприще и внесли вклад в развитие региона. Награды вручил губернатор Александр Моор в день 80-летия области, 14 августа.