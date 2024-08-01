Александр Моор: вместе мы – одна команда, одна большая семья
Губернатор, 19:17 14 августа 2024
| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора
Вместе мы – одна команда, одна большая семья, подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор в сообщении в своем Telegram-канале.
"Большая честь – вручить в день 80-летия Тюменской области государственные награды тем, кто своим трудом делает наш регион лучше. Искренне и с любовью служит своему делу", - сказал глава региона.
Отметим, государственными наградами и региональными поощрены 50 жителей Тюменской области. Все они достигли больших успехов на профессиональном поприще и внесли вклад в развитие региона. Награды вручил губернатор Александр Моор в день 80-летия области, 14 августа.